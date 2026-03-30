Marusic sempre più leader della Lazio: rinnovo blindato e futuro in società? La situazione

Adam Marusic e la Lazio: una storia d'amore che dura ormai da ben nove stagioni. Un'infinità per il calcio moderno. Nonostante il passare degli anni, l'esterno montenegrino si conferma un vero e proprio punto fermo dello spogliatoio e un leader silenzioso del gruppo laziale.

Marusic - Fraioli

I numeri del leader

A certificarlo sono soprattutto i dati sul campo. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, grazie all'ultima presenza contro il Bologna, Marusic ha superato persino Ivan Provedel nella classifica dei minuti giocati, toccando quota 2.660 contro i 2.610 del portiere. Per Maurizio Sarri è semplicemente insostituibile: anche quando gioca Lazzari a destra, il tecnico preferisce spostare Adam sulla corsia opposta piuttosto che rinunciare alla sua affidabilità.

Rinnovo a vita e futuro da dirigente

Mentre molti compagni di squadra riflettono sul futuro, Marusic ha già blindato il suo: è l'unico dei dodici giocatori in scadenza entro il 2027 ad aver già firmato il prolungamento. Il nuovo accordo lo legherà alla Lazio fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Una vera scelta di vita, considerando che alla scadenza avrà 37 anni. C'è tutto il tempo per decidere cosa fare dopo il ritiro, ma una figura solida come la sua potrebbe rivelarsi preziosissima per un futuro ruolo nei quadri societari, tanto che, come riportato dal quotidiano, il montenegrino potrebbe anche restare nel mondo Lazio ricoprendo il ruolo di dirigente.