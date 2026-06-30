Peruzzi: previsto un incontro nel fine settimana

Il ritorno di Peruzzi

Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, Angelo Peruzzi potrebbe tornare alla Lazio, il confronto è atteso a fine settimana. L'ex dirigente potrebbe svolgere un ruolo nell'area tecnica, farebbe anche da collante con lo staff medico e con l'organizzazione del lavoro.

Qualche giovane della Primavera è atteso in Calabria

Si parla di una possibile amichevole tra la Lazio e la Reggina, che è stata ormai acquisita ufficialmente da Lotito. Come già successo con la Salernitana anni fa, qualche giovane della Primavera partirà probabilmente per la Calabria, spiccano i nomi di Sulejmani e Farcomeni.