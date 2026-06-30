Patric: si attende la firma, avanzano le trattive per Jensen e Coppola

Si attende la firma

Come riportato da Il Messaggero, Patric rimarrà alla Lazio. Gattuso ha fiducia in lui, in centrocampo e in difesa può dare una mano. Nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi colloqui per una firma. Come Cataldi, lo spagnolo ha il contratto in scadenza tra un anno, in caso di rinnovo anche la sua carriera potrebbe concludersi in veste biancoceleste.

Asp Jensen e Coppola

Oggi scadono i contratti di Basic, Hysaj e Pedro. Con l'uscita di Provedel e Romagnoli, la società incasserà oltre 6 milioni. Le trattative per Asp Jensen, il danese del Bayern, sono in corso da tre settimane. L'obiettivo della Lazio è abbassare la percentuale di rivendita, che si aggira intorno al 40-50%. Prosegue l'interesse per Coppola del Brighton, gli inglesi aprirebbero al prestito. Più difficile Martinez e Dominguez. La trattiva è ferma per Tiago Gabriel del Lecce, che è anche nel mirino del Milan e sta trattando il rinnovo con gli andalusi. Piace anche Schwartau, danese del Norwich, che ha totalizzato 4 gol in 38 partite. Tavares resta un sogno proibito per i turchi, nessuna apertura al Besiktas, squadra in cui ha giocato anche l'ex attaccante della Lazio, Ciro Immobile.