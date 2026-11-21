Lazio-Lecce 3-0, il rammarico di Di Francesco: "Non meritavamo questo risultato"
Il tecnico dei salentini è intervenuto ai microfoni nel post partita dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio.
All’Olimpico il match che apre la 12ª giornata di campionato di Serie A finisce 3-0 per la Lazio, trascinata dalla doppietta decisiva di Tijjani Noslin e dal gol di Frattesi, contro un Lecce ordinato nella prima frazione ma calato alla distanza nella ripresa. I biancocelesti consolidano così il primo posto in classifica e allungano momentaneamente a +4 dall’Inter, impegnata domani a Bergamo. Nonostante alcuni infortuni, i capitolini mettono in campo una prestazione brillante e conquistano i tre punti con autorità. Al termine della partita, il mister dei salentini Eusebio Di Francesco è stato intervistato ai microfoni di DAZN.
Sull’analisi della partita e sui gol subiti
Il risultato è troppo rotondo per la partita e per i valori che ci sono stati. Abbiamo subito tre occasioni da gol e preso tre gol. Il primo tempo è stato ottimo e non siamo riusciti a concretizzare delle situazioni. Dopo il 2-0 la gara si è messa in salita. Credo che la gara sia stata buona, i valori sono differenti e non meritavamo questo risultato. Si perdono poi le sicurezze, ci sta abbassarsi contro la Lazio. Lì dovevamo difendere meglio e cercare il riferimento. Noslin ha saltato con troppa libertà, era il primo tiro della Lazio, abbiamo lavorato bene con la linea. Loro hanno poi il motore della squadra e subisci le ripartenze. Abbiamo preso dei gol di troppo, anche ingenui sul terzo. Eravamo disordinati all’88’. Mi dà fastidio aver preso anche il terzo gol anche se eravamo poco lucidi.
Sulla reazione della squadra e sul reparto offensivo
Noi li sosteniamo ma devono fare qualcosa in più, abbiamo bisogno della loro disponibilità. Ti trovi la Lazio che ti pressa e devi mettere in profondità palle meno pulite. Gli esterni hanno fatto cose interessanti ma poi devi dare la sensazione di poter far male. Ora devo capire se dare più forza da una parte all’altra. Mi aspetto qualcosa di più da loro d’ora in poi.