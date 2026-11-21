All’Olimpico il match che apre la 12ª giornata di campionato di Serie A finisce 3-0 per la Lazio, trascinata dalla doppietta decisiva di Tijjani Noslin e dal gol di Frattesi, contro un Lecce ordinato nella prima frazione ma calato alla distanza nella ripresa. I biancocelesti consolidano così il primo posto in classifica e allungano momentaneamente a +4 dall’Inter, impegnata domani a Bergamo. Nonostante alcuni infortuni, i capitolini mettono in campo una prestazione brillante e conquistano i tre punti con autorità. Al termine della partita, il mister dei salentini Eusebio Di Francesco è stato intervistato ai microfoni di DAZN.

Il risultato è troppo rotondo per la partita e per i valori che ci sono stati. Abbiamo subito tre occasioni da gol e preso tre gol. Il primo tempo è stato ottimo e non siamo riusciti a concretizzare delle situazioni. Dopo il 2-0 la gara si è messa in salita. Credo che la gara sia stata buona, i valori sono differenti e non meritavamo questo risultato. Si perdono poi le sicurezze, ci sta abbassarsi contro la Lazio. Lì dovevamo difendere meglio e cercare il riferimento. Noslin ha saltato con troppa libertà, era il primo tiro della Lazio, abbiamo lavorato bene con la linea. Loro hanno poi il motore della squadra e subisci le ripartenze. Abbiamo preso dei gol di troppo, anche ingenui sul terzo. Eravamo disordinati all’88’. Mi dà fastidio aver preso anche il terzo gol anche se eravamo poco lucidi.