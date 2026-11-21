Davide Frattesi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Lazio-Lecce, terminato 3-0 grazie alla doppietta di Noslin e alla sua rete.

Primi in classifica? Mancano 8 punti io guardo così la classifica. Gol? gni tanto lo provo in allenamento ma da più lontano, ci provo sempre, ho visto il portiere fuori e ho calciato senza pensare troppo e per fortuna è andata bene. Rovesciata? Lasciamola fare a chi sa farla, manca un gol di testa.

Adesso speriamo di finire questo piccolo cerchio al più presto, mi sto divertendo tanto non solo in campo ma anche fuori. Ho trovato quello che stavo cercando, adesso sono felice h24 e si vede anche in campo.

Non abbiamo ancora quello status di poter dire dobbiamo fare questo o l’altro, dobbiamo spingere forte tutti i giorni. Non dobbiamo guardare la classifica perché facendo così perderemmo l’entusiasmo e la spregiudicatezza che abbiamo ora.

Oltre al fatto di essere migliorato è una questione di fiducia, chiaramente quando sei chiamato ad avere un’occasione non puoi sbagliare, non è una questione di pressione ma di non poter sbagliare. Il fatto di poter giocare 90 minuti e di essere nel gioco mi permette di esprimermi al meglio.

Come facciamo a reggere tutti i 90 minuti? Scappiamo dal mister (ride, ndr). A parte gli scherzi, è una cosa che parte dal ritiro io per fortuna non c’ero, ma so che hanno lavorato duramente. Anche io ho lavorato tanto con il mio personal e quando sono arrivato ho visto che i carichi erano belli alti, chiaro che non facendo le coppe hai più possibilità di spingere. Questo secondo me è un tipo di lavoro che in partita ti permette non dico di non essere stanco ma di avere benzina per tutti i 90 minuti.

Il gol? Ogni tanto in allenamento lo provo e non avevo ancora fatto un gol e mi sono preso gli insulti del mister. Oggi non dico che ero sorpreso ma è uscita veramente una bella cosa. Continuerò a provarci durante la settimana e prenderò ancora gli insulti del mister.

Obiettivo? Vogliamo arrivare a 40 punti, poi chi vivrà vedrà. Era l’obbiettivo che avevamo e continuiamo ad avere. Non abbiamo lo status per poter dire che vogliamo arrivare in Conference, Europa o Champions. Dobbiamo vivere alla settimana e tutto ciò che verrà dopo sarà guadagnato.