Orlando: "Gattuso alla Lazio è una scelta senza senso…"
Sulle frequenze di TMW è intervenuto Massimo Orlando che ha commentato la scelta della Lazio di affidare la panchina a Gattuso
Fraioli
Sulle frequenze di TMW è intervenuto Massimo Orlando che ha commentato la scelta della Lazio di affidare la panchina a Gattuso.
Le parole di Massimo Orlando a TMW
Gattuso alla Lazio che scelta è? Non ha senso, poi è il campo che parla, ma Gattuso non so... una Lazio che vive un momento drammatico e mi porti Gattuso?
“A volte fermarsi un anno non è male”
Mi dai l'impressione che vuoi costruire una squadra ancora meno forte di quest'anno. Punto su uno però che sa fare gruppo, ma sono i giocatori in campo che fanno la differenza. A volte fermarsi un anno non è male.