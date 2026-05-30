Orlando: "Gattuso alla Lazio è una scelta senza senso…"

Sulle frequenze di TMW è intervenuto Massimo Orlando che ha commentato la scelta della Lazio di affidare la panchina a Gattuso

Beniamino Civitelli /
Gattuso
Fraioli

Sulle frequenze di TMW è intervenuto Massimo Orlando che ha commentato la scelta della Lazio di affidare la panchina a Gattuso

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Le parole di Massimo Orlando a TMW

Gattuso alla Lazio che scelta è? Non ha senso, poi è il campo che parla, ma Gattuso non so... una Lazio che vive un momento drammatico e mi porti Gattuso? 

“A volte fermarsi un anno non è male”

Mi dai l'impressione che vuoi costruire una squadra ancora meno forte di quest'anno. Punto su uno però che sa fare gruppo, ma sono i giocatori in campo che fanno la differenza. A volte fermarsi un anno non è male.

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