Totti sulla finale di Coppa Italia: "Si affrontano due belle squadre. L'Inter è più..."

Ginevra Sforza /
Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via Onefootball
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Anche l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, è intervenuto riguardo alla finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera tra Lazio e Inter. Di seguito le sua parole a Radio Tv Serie A.

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Totti a Radio Tv Serie A

Lazio - Inter? Spero che sia una bella partita, si affrontano due belle squadre. L’Inter è più avvantaggiata vedendo quello che ha fatto durante l’anno, è la squadra da battere. Poi è una finale e tutto può succedere. Chivu ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha fatto vedere tutto il suo valore.

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