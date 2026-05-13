Totti sulla finale di Coppa Italia: "Si affrontano due belle squadre. L'Inter è più..."

Anche l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, è intervenuto riguardo alla finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera tra Lazio e Inter. Di seguito le sua parole a Radio Tv Serie A.

Lazio - Inter? Spero che sia una bella partita, si affrontano due belle squadre. L’Inter è più avvantaggiata vedendo quello che ha fatto durante l’anno, è la squadra da battere. Poi è una finale e tutto può succedere. Chivu ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha fatto vedere tutto il suo valore.