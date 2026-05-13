Derby Roma-Lazio, Rocca attacca la Lega: caos sul rinvio della partita

Rocca contro la Lega Serie A per il derby di Roma

C’è piena sintonia con la Prefettura sullo spostamento del derby di Roma, almeno sul piano politico. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, aveva già manifestato il proprio consenso: “Ringrazio il prefetto Giannini per essere intervenuto rapidamente correggendo questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che auspico possa in futuro organizzare meglio il proprio calendario”.

Derby Roma-Lazio, tensione dopo il possibile ricorso al Tar

Dopo le indiscrezioni relative a un possibile ricorso al Tar da parte della Lega Calcio Serie A contro la scelta della Prefettura, come riportato dal Corriere di Roma, lo stesso Rocca ha attaccato con fermezza le istituzioni sportive: “Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo e la sua incapacità di programmazione. Non si può rischiare, non si può giocare sulla pelle di una città. È una questione imperdonabile: la Lega non si sostituisca a chi si occupa di sicurezza”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio, le cui dichiarazioni sono state riportate sempre dal quotidiano capitolino: “Tutta questa situazione penalizza i tifosi costretti, a pochi giorni dal derby, a modificare programmi e organizzazione delle proprie giornate lavorative per seguire una passione”.