Stadio Flaminio, Lotito: "I tecnici non mi sembrano preoccupati"
Nonostante le criticità mosse dalla Soprintendenza per il progetto presentato dalla Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, il patron biancoceleste Claudio Lotito non sembra particolarmente preoccupato dalle integrazioni e controdeduzioni che dovrà fornire nei tempi stabiliti dalla conferenza dei servizi preliminare. Ai microfoni de La Repubblica, il presidente ha rilasciato una breve dichiarazioni.
Lotito sul Flaminio
Io non seguo in prima persona la questione. Ma i miei tecnici non mi sembrano preoccupati. Poi vedremo.