Stadio Flaminio, Lotito: "I tecnici non mi sembrano preoccupati"

Ginevra Sforza /

Nonostante le criticità mosse dalla Soprintendenza per il progetto presentato dalla Lazio per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, il patron biancoceleste Claudio Lotito non sembra particolarmente preoccupato dalle integrazioni e controdeduzioni che dovrà fornire nei tempi stabiliti dalla conferenza dei servizi preliminare. Ai microfoni de La Repubblica, il presidente ha rilasciato una breve dichiarazioni.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lotito sul Flaminio

Io non seguo in prima persona la questione. Ma i miei tecnici non mi sembrano preoccupati. Poi vedremo.

Cardone: "Lotito-Reggina? Si potrebbe lavorare sulla modifica della norma multiproprietà. Sul Flaminio..."
Lazio, il progetto Flaminio rischia di cambiare radicalmente, Lotito: “Avanti con il progetto”