Cardone: "Lotito-Reggina? Si potrebbe lavorare sulla modifica della norma multiproprietà. Sul Flaminio..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Norma delle multiproprietà modificabile in futuro da Malagò? Non so se questo accadrà, ma è possibile che Lotito, nell’acquisizione della Reggina, punti proprio su quello. La normativa attuale prevede l’immediata cessione in caso di promozione tra i professionisti del club amaranto.

Molto passerà anche da quello che sarà consentito alla proprietà del Bari di De Laurentiis.

Sulla questione stadio Flaminio, l’accento va messo sulle famose criticità mosse dalla Soprintendenza. Lotito resta assolutamente determinato ad andare avanti con gli aggiustamenti previsti e chiesti dall’ente. La sua volontà è quella di avere l’ok nell’arco di un anno con la sponda dell’amministrazione comunale che ha tutto l’interesse a trovare una soluzione ad un monumento che rischia di marcire. Quello stadio non è in coma, è morto. Farlo tornare a respirare ed a pulsare vita, al di là dei legittimi aggiustamenti da fare, sarebbe importante. Chi rema contro, continua a sottovalutare la mia teoria. Ossia che sarebbe meglio un semaforo verde anche nell’ottica di una cessione futura della Lazio. Credo che ci sia una spinta da parte della Soprintendenza e della fondazione Nervi per abbassare la quota di spettatori prevista dal progetto della Lazio.