Buon compleanno Miroslav Klose: la leggenda biancoceleste compie 48 anni

La leggenda biancoceleste Miroslav Klose festeggia oggi i suoi 48 anni e per l'occasione la società Lazio gli ha augurato un buon compleanno attraverso i propri social.

Gli auguri della Lazio

Miroslav Klose-Lazio: una storia d'amore intramontabile

Per cinque stagioni, dal 2011 al 2016, il bomber tedesco è stato il cuore pulsante dell’attacco biancoceleste: con la maglia della Lazio ha lasciato il segno grazie a 171 presenze, condite da 63 gol e 35 assist che hanno fatto impazzire i tifosi. Indimenticabile il trionfo nella Coppa Italia del 2013, un trofeo che si aggiunge al punto più alto della sua straordinaria carriera: la vittoria del Mondiale nel 2014 con la Germania. Un campione di classe e concretezza che ha saputo scrivere pagine importanti del calcio, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutto il popolo laziale.