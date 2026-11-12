Lazio, rosa da 262 milioni: 100 in più in tre mesi con Gattuso

Il valore stimato della rosa della Lazio è cresciuto di 100 milioni di euro in tre mesi: dai 162 milioni della scorsa estate ai 262 attuali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alla squadra di Gattuso, prima in Serie A con un record di punti, si aggiunge così un altro primato. La crescita delle valutazioni riguarda l’organico nel suo insieme, non soltanto due o tre giocatori.

Come si arriva alla stima di 262 milioni

Il calcolo dell’incremento è della società di scouting FootNews. Le cifre attribuite ai calciatori restano stime soggette a variazioni, ma i due valori messi a confronto sono costruiti con criteri diversi. Quello iniziale corrisponde a quanto la Lazio ha effettivamente speso per acquistare ciascun giocatore; quello attuale deriva invece da una media delle valutazioni pubblicate dai portali specializzati, stimata per difetto.

I 100 milioni di differenza non rappresentano dunque una somma che il club abbia già incassato. Nell’ipotesi di vendere oggi tutti i calciatori considerati, il ricavo potrebbe essere anche superiore alla stima: il prezzo ottenuto in una trattativa non coincide necessariamente con il valore assegnato dagli esperti. Questa possibilità riguarda soprattutto gli elementi con più mercato, numerosi nell’attuale rosa biancoceleste, e meno gli altri.

Taylor davanti a Provstgaard e Mandas

Kenneth Taylor è il giocatore con l’aumento maggiore. Acquistato dall’Ajax per 17 milioni di euro, il centrocampista olandese è ora valutato 35 milioni: 18 in più rispetto al costo sostenuto dalla Lazio. Alle sue spalle, per incremento, ci sono Oliver Provstgaard e Christos Mandas.

Provstgaard fu acquistato nel gennaio 2025 per 4,5 milioni. La sua valutazione era rimasta ferma a quella cifra fino alla scorsa estate, mentre adesso raggiunge i 20 milioni, con un aumento di 15,5 milioni. Nella crescita hanno inciso anche le prove offerte con la sua nazionale.

Mandas, arrivato per 1,3 milioni, è valutato ora 15 milioni: la differenza è di 13,7 milioni. Per Nuno Tavares l’incremento rispetto al prezzo d’acquisto è di 9,5 milioni. Pagato 5,5 milioni due anni fa, il portoghese aveva visto salire la propria valutazione dopo il primo anno a Roma; la stagione successiva, negativa, l’aveva riportata al livello iniziale. L’ottima partenza di quest’anno l’ha fatta risalire a 15 milioni.

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