Scuole a Roma, studenti in palestra dopo la nuova email di allarme bomba

A Roma, gli studenti di un istituto tecnico sono stati portati in palestra dopo un nuovo falso allarme bomba rivolto alle scuole. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Una email firmata Mikhail Andropov è arrivata alle segreterie di diversi istituti alle 9.39 di giovedì 12 novembre. Il messaggio sostiene che siano stati collocati ordigni, anche a Palazzo Chigi, e chiede le dimissioni di Giorgia Meloni.

Gli studenti dell’istituto tecnico di Roma in palestra

Il trasferimento degli studenti nella palestra dell’istituto romano si aggiunge alle misure adottate da altre scuole che hanno ricevuto il messaggio. All’Umberto I di Palermo sono state avviate le procedure di evacuazione; in alcuni istituti dell’Emilia-Romagna sono state attivate le forze dell’ordine.

L’email è un messaggio fasullo, ma il suo arrivo nelle caselle delle segreterie ha comunque richiesto l’attivazione delle procedure previste dagli istituti coinvolti.

La nuova email e le minacce contenute nel testo

La lettera, più dettagliata e aggressiva delle precedenti, ha per oggetto «Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo». Il mittente pretende le «dimissioni di Giorgia Meloni» e accompagna la richiesta con una minaccia. Nel testo afferma che un ordigno conterrebbe nitrato di ammonio, nitrometano e frammenti metallici destinati a colpire le persone dopo un’esplosione.

Secondo la stessa email, la presunta bomba sarebbe stata inserita in sacchetti sottovuoto per sottrarla ai cani delle forze dell’ordine. Il mittente arriva inoltre a sostenere falsamente che un ordigno sia già esploso in una scuola, causando vittime. La dichiarazione è presentata come risposta all’eventualità che le minacce vengano considerate uno scherzo.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Il dominio delle Filippine e le email precedenti