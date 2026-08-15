Immobile a Sky: "Con la Lazio storia d'amore incredibile. Adesso voglio allenare…"

Ciro Immobile è intervenuto a Sky all'indomani dell'annuncio del suo ritiro per raccontare tutte le emozioni vissute in carriera e proiettarsi al futuro.

Le parole di Immobile dopo il ritiro a Sky

Con la Lazio è stata una storia d'amore incredibile, auguro a ogni calciatore di potersi legare così tanto ad una società e a dei tifosi, da fare in modo di tirare fuori più di quello che hai solo chi si sente parte integrante di un popolo di un club può tirare fuori il massimo. Questo è stato il vero punto di forza alla Lazio. Sono profondamente legato a tutto quello che circonda il mondo Lazio, mi ha lasciato tantissimi ricordi bellissimi.

Futuro

Sto un po' in famiglia, poi inizierò a studiare per allenare, non l'ho deciso l'ultima settimana, ma gli ultimi 2-3 anni, ero sempre stato indeciso su cosa fare, ho avuto un sacco di maestri che mi hanno lasciato tanto, è una cosa che mi piace fare.

Podio emotivo