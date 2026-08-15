Immobile a Sky: "Con la Lazio storia d'amore incredibile. Adesso voglio allenare…"
Ciro Immobile è intervenuto a Sky all'indomani dell'annuncio del suo ritiro per raccontare tutte le emozioni vissute in carriera e proiettarsi al futuro
Ciro Immobile è intervenuto a Sky all'indomani dell'annuncio del suo ritiro per raccontare tutte le emozioni vissute in carriera e proiettarsi al futuro.
Le parole di Immobile dopo il ritiro a Sky
Con la Lazio è stata una storia d'amore incredibile, auguro a ogni calciatore di potersi legare così tanto ad una società e a dei tifosi, da fare in modo di tirare fuori più di quello che hai solo chi si sente parte integrante di un popolo di un club può tirare fuori il massimo. Questo è stato il vero punto di forza alla Lazio. Sono profondamente legato a tutto quello che circonda il mondo Lazio, mi ha lasciato tantissimi ricordi bellissimi.
Futuro
Sto un po' in famiglia, poi inizierò a studiare per allenare, non l'ho deciso l'ultima settimana, ma gli ultimi 2-3 anni, ero sempre stato indeciso su cosa fare, ho avuto un sacco di maestri che mi hanno lasciato tanto, è una cosa che mi piace fare.
Podio emotivo
La vittoria dell'Europeo, poi la partita Lazio-Brescia perchè è stata la partita più difficile per me perchè è stata l'unica partita in cui dovevo segnare per forza, perchè per segnare a Lazio-Brescia significava Scarpa D'Oro e quella è stata durissima dal punto di vista emotivo. Poi metto il pacchetto vittorie Coppa Italia e Supercoppa con la Lazio.