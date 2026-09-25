Lazio, Gattuso prova a svuotare l’infermeria: attesa per Rovella

Lazio, Gattuso recupera pezzi: da Rovella a Marusic, tutte le novità

Dopo cinque giorni di riposo, la Lazio torna al lavoro venerdì con un’inedita ripresa. Gattuso dovrà rinunciare agli otto giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, ma la maxi-sosta offre al tecnico un’occasione importante: provare a svuotare l’infermeria e ritrovare diversi infortunati.

Non saranno a Formello Taylor, Tavares, Frattesi, Mandas, Provstgaard, Isaksen, Sutalo e Gudmundsson. Taylor è rimasto in tribuna contro la Germania, mentre Provstgaard ha fatto ieri il suo esordio dal primo minuto con la Danimarca contro la Norvegia di Haaland.

L’attenzione si sposta così sui recuperi. Patric resta ai box e saranno da valutare le condizioni dell’adduttore di Przyborek. Cresce invece l’attesa per Marusic, tornato a correre alla vigilia della trasferta di Venezia dopo lo stop muscolare rimediato a Bologna.

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