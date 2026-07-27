Lazio-Avellino: quando e dove vedere l'amichevole in tv e streaming

La rosa biancoceleste si prepara ad affrontare la terza amichevole dell'estate, quella contro l'Avellino, ecco tutte le informazioni

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Dopo i trionfi contro la Primavera e la Flaminia Civita Castellana, la rosa biancoceleste guidata dal mister Gennaro Gattuso si prepara a scendere nuovamente in campo per la terza amichevole, quella contro l'Avellino.

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Lazio-Avellino: quando si giocherà 

Come comunicato da una nota ufficiale del club, anche l'amichevole Lazio-Avellino si giocherà a porte chiuse, sabato 1° agosto alle ore 11:00, sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto al Fersini. 

Lazio-Avellino: dove vederla

I tifosi potranno seguire il match in diretta streaming sul sito, app o canale YouTube ufficiale del club, su Lazio Style Radio,  in FM sugli 89.3 MHz o su DAZN e Sportitalia.

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