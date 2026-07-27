Lazio-Avellino: quando e dove vedere l'amichevole in tv e streaming
La rosa biancoceleste si prepara ad affrontare la terza amichevole dell'estate, quella contro l'Avellino, ecco tutte le informazioni
Dopo i trionfi contro la Primavera e la Flaminia Civita Castellana, la rosa biancoceleste guidata dal mister Gennaro Gattuso si prepara a scendere nuovamente in campo per la terza amichevole, quella contro l'Avellino.
Lazio-Avellino: quando si giocherà
Come comunicato da una nota ufficiale del club, anche l'amichevole Lazio-Avellino si giocherà a porte chiuse, sabato 1° agosto alle ore 11:00, sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto al Fersini.
Lazio-Avellino: dove vederla
I tifosi potranno seguire il match in diretta streaming sul sito, app o canale YouTube ufficiale del club, su Lazio Style Radio, in FM sugli 89.3 MHz o su DAZN e Sportitalia.