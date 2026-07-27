Lazio, Romagnoli sempre più ai margini: Lotito a Formello, si valuta la rescissione
L'assenza del difensore alimenta le voci sull'addio: sul tavolo anche l'ipotesi della rescissione consensuale.
La situazione di Alessio Romagnoli continua ad attirare l'attenzione in casa Lazio. L'assenza del difensore nell'ultima uscita rappresenta un elemento che potrebbe confermare un momento sempre più delicato, con il suo futuro che appare tutt'altro che definito.
A Formello, come riportato da Il Messaggero, era presente anche il presidente Claudio Lotito, arrivato pochi minuti dopo l'inizio della ripresa. Il patron biancoceleste ha seguito un lungo tratto della partita insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani, osservando da vicino l'andamento della squadra.
Romagnoli ai margini, cresce l'ipotesi dell'addio
L'assenza di Romagnoli può essere letta come un possibile segnale. Al momento, infatti, il difensore sembrerebbe non trovare spazio all'interno del progetto tecnico e questa situazione alimenta le riflessioni sul suo futuro.
Secondo quanto emerge, resta sul tavolo la possibilità di una rescissione consensuale del contratto, soluzione che consentirebbe al club di risparmiare circa 7 milioni di euro lordi di ingaggio.
Lotito e Fabiani osservano da vicino la situazione
La presenza congiunta di Claudio Lotito e Angelo Fabiani a Formello non è passata inosservata. In una fase in cui la Lazio valuta ogni possibile margine di risparmio, anche la posizione di Romagnoli rientra tra i dossier aperti.
In questo momento, infatti, ogni intervento utile a ridurre i costi viene preso in considerazione. Tutto fa brodo, e anche il futuro del difensore potrebbe rientrare nelle valutazioni della società.