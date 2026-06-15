Svolta nello staff medico: Gregorace il nuovo responsabile

Con l'addio di Italo Leo, la Lazio ha affidato ad Emanuele Gregorace, esperto

nel campo della diagnostica per immagini e specializzato in ecografia muscolo-scheletrica, il ruolo di nuovo responsabile del settore medico.

Rivoluzione nello staff sanitario biancoceleste

I 53 infortuni stagionali hanno obbligato il club ad un cambio ai vertici dello staff sanitario e proprio in questi giorni ha preso il via la riorganizzazione del comparto sanitario e fisioterapico con l'inserimento di nuove figure come Francesco Franceschi, primario presso l’Ospedale San Pietro, che sarà il nuovo consulente ortopedico.

Rodia verso la permanenza alla Lazio: sarà un consulente esterno

A differenza di Italo Leo, secondo quanto raccolto da Il Messaggero Fabio Rodia proseguirà la collaborazione con il club, ma al momento solo come consulente esterno.