Lazio-Pisa, le formazioni ufficiali: Gila dal 1', novità in mediana per Sarri

Diramate le scelte ufficiali di Maurizio Sarri e Oscar Hiljemark

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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A pochi istanti dal fischio di inizio Maurizio Sarri e Oscar Hiljemark hanno diramato le loro formazioni ufficiali per il match di questa sera alle ore 20:45.

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La formazione ufficiale di Sarri

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Belahyane, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Gli undici titolari di Hiljemark

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic  Allenatore: Oscar Hiljemark.

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