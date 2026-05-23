Lazio-Pisa, le formazioni ufficiali: Gila dal 1', novità in mediana per Sarri
Diramate le scelte ufficiali di Maurizio Sarri e Oscar Hiljemark
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
A pochi istanti dal fischio di inizio Maurizio Sarri e Oscar Hiljemark hanno diramato le loro formazioni ufficiali per il match di questa sera alle ore 20:45.
La formazione ufficiale di Sarri
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Belahyane, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.
Gli undici titolari di Hiljemark
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic Allenatore: Oscar Hiljemark.