Formello blindato: la Lazio affila le armi per la finale. Le ultime sull'allenamento. Fotogallery
Ecco le ultime sull'allenamento del club biancoceleste al centro sportivo di Formello per prepararsi alla finale contro l'Inter
L'aria di Formello oggi è diversa: profuma di sfida, di tensione elettrica e di quel sogno chiamato Coppa Italia. Con il sole di maggio a fare da testimone, la Lazio è scesa in campo questa mattina per una delle sedute più delicate della stagione. A meno di 48 ore dal fischio d'inizio della finalissima contro l'Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico, il quartier generale biancoceleste si è blindato per rifinire gli ultimi dettagli tattici.
L'allenamento
Tutti presenti all'appello del Comandante, infatti, a partire da Dele-Bashiru, Noslin, Pedro, Isaksen, Maldini, Provstgaard a Romagnoli, Gila, Tavares, Patric, Hysaj, Cancellieri, Belahyane e Rovella stanno svolgendo regolarmente l'allenamento. Oltre a loro, anche Marusic, Gigot, Dia, Ratkov, Basic, Pellegrini e Przyborek hanno risposto positivamente. Buone notizie anche per Cataldi, le cui speranze di rivederlo in campo domani sera sembrano essersi riaccese.
Foto e video
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