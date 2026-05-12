Formello blindato: la Lazio affila le armi per la finale. Le ultime sull'allenamento. Fotogallery

L'aria di Formello oggi è diversa: profuma di sfida, di tensione elettrica e di quel sogno chiamato Coppa Italia. Con il sole di maggio a fare da testimone, la Lazio è scesa in campo questa mattina per una delle sedute più delicate della stagione. A meno di 48 ore dal fischio d'inizio della finalissima contro l'Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico, il quartier generale biancoceleste si è blindato per rifinire gli ultimi dettagli tattici.

L'allenamento

Tutti presenti all'appello del Comandante, infatti, a partire da Dele-Bashiru, Noslin, Pedro, Isaksen, Maldini, Provstgaard a Romagnoli, Gila, Tavares, Patric, Hysaj, Cancellieri, Belahyane e Rovella stanno svolgendo regolarmente l'allenamento. Oltre a loro, anche Marusic, Gigot, Dia, Ratkov, Basic, Pellegrini e Przyborek hanno risposto positivamente. Buone notizie anche per Cataldi, le cui speranze di rivederlo in campo domani sera sembrano essersi riaccese.

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