Simonelli: "Derby alle 12:30? C'è la possibilità che venga visto anche in Oriente"

Ezio Simonelli è intervenuto a margine dell'evento Merger & Acquisition Summit 2026, soffermandosi su diversi temi sul campionato italiano: il presidente della Lega Serie A è tornato a parlare anche del derby della Capitale tra Lazio e Roma, il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 12:30, un orario che ha acceso inevitabilmente diverse polemiche, come anche quella dello stesso tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

Le parole di Simonelli