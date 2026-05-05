Simonelli: "Derby alle 12:30? C'è la possibilità che venga visto anche in Oriente"

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Ezio Simonelli è intervenuto a margine dell'evento Merger & Acquisition Summit 2026, soffermandosi su diversi temi sul campionato italiano: il presidente della Lega Serie A è tornato a parlare anche del derby della Capitale tra Lazio e Roma, il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 12:30, un orario che ha acceso inevitabilmente diverse polemiche, come anche quella dello stesso tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. 

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Le parole di Simonelli

Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente.

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