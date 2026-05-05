Simonelli: "Derby alle 12:30? C'è la possibilità che venga visto anche in Oriente"
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Ezio Simonelli è intervenuto a margine dell'evento Merger & Acquisition Summit 2026, soffermandosi su diversi temi sul campionato italiano: il presidente della Lega Serie A è tornato a parlare anche del derby della Capitale tra Lazio e Roma, il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 12:30, un orario che ha acceso inevitabilmente diverse polemiche, come anche quella dello stesso tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.
Le parole di Simonelli
Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente.