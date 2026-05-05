Pedullà svela: "Panchina Napoli? Sarri è il primo nome"

Maurizio Sarri è ufficialmente in pole position per il post Conte al Napoli: a rivelarlo è Alfredo Pedullà

Ginevra Sforza /

Alfredo Pedullà lancia l'ultima esclusiva su Maurizio Sarri: secondo l'esperto di calciomercato, il tecnico biancoceleste sarebbe in pole per la panchina del Napoli, considerando il possibile addio a fine stagione di Antonio Conte.

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Il toscano infatti resta l'obiettivo primario per la panchina partenopea, nonostante sia ancora sotto contratto con la Lazio; il futuro, però, non è ancora così definito con la società biancoceleste, per cui gli scenari rimangono aperti in attesa dell'atteso confronto con il club capitolino.

L'indiscrezione di Pedullà

Maurizio Sarri primo nome Napoli: arrivano conferme di ogni tipo, ma sarà fondamentale il passaggio con Conte. E fino a quel momento sarà giusto (obbligatorio) aspettare

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