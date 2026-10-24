Taylor nel post: "Obiettivo della Lazio? Pensiamo partita dopo partita"

Kenneth Taylor ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Lazio-Parma.

Cos’è cambiato tra primo e secondo tempo? Nel primo tempo è stato decisivo Mandas, nel secondo eravamo più calmi, siamo usciti meglio, abbiamo fatto le cose migliori. Obiettivo della Lazio? Pensiamo partita dopo partita, è importante pensare solamente al prossimo impegno, ora la testa è solo sul Sassuolo.