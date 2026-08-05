Lazio, attesa fino all'ultimo: una scadenza può aiutare il mercato biancoceleste

Per la Lazio anche una cifra intorno al milione di euro può rivelarsi determinante in un'estate caratterizzata dalla massima attenzione ai conti. Nelle prossime ore il club biancoceleste guarda con particolare interesse a quanto accadrà in Brasile, dove il San Paolo è chiamato a rispettare una scadenza decisiva.

Il club paulista, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dovrà infatti reperire entro domani le risorse necessarie per saldare la prima rata relativa all'acquisto di Marcos Antonio. Il pagamento, pari a circa 1,05 milioni di euro, è indispensabile per ottenere dalla FIFA la revoca del blocco sul mercato.

L'obiettivo del San Paolo è completare tutta la procedura entro la giornata di domani, così da poter registrare i nuovi acquisti, tra cui Domingos Duarte e Iago Borduchi, in tempo utile per la sfida di campionato contro il Gremio.

Lazio attende il pagamento del San Paolo

L'incasso rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per la Lazio, che in questa sessione di mercato sta gestendo ogni investimento con grande attenzione. In una fase in cui il bilancio viene amministrato al dettaglio, anche una somma di poco superiore al milione di euro può offrire maggiore margine operativo.

Ogni entrata, infatti, assume un peso significativo nella pianificazione delle prossime mosse della società biancoceleste.

Marcos Antonio e il nodo FIFA: cosa succede

Nelle ultime settimane la situazione aveva creato diverse preoccupazioni. La FIFA, infatti, aveva sanzionato il San Paolo impedendogli di tesserare nuovi calciatori fino alla regolarizzazione del pagamento previsto.

Adesso, però, la vicenda sembra avviarsi verso la conclusione. Nelle prossime ore è atteso il pagamento della prima rata da circa 1,05 milioni di euro, passaggio fondamentale sia per il club brasiliano, che punta a registrare i nuovi acquisti, sia per la Lazio, che attende di incassare una somma preziosa in un mercato segnato dalla necessità di controllare ogni spesa.