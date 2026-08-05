Igli Tare derubato sul treno: ladro arrestato, borsa restituita dalla Polizia

Brutta disavventura per Igli Tare, vittima di un furto sul treno mentre era diretto a Roma. L'ex direttore sportivo della Lazio si è visto sottrarre la propria borsa durante il viaggio, ma la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi grazie al rapido intervento della Polizia Ferroviaria.

Appena arrivato alla stazione di Roma Termini, Tare si è rivolto immediatamente agli agenti della Polizia Ferroviaria del compartimento Lazio per denunciare quanto accaduto. La tempestività della segnalazione si è rivelata decisiva.

Nel giro di pochi minuti, gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto autore del furto grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. L'uomo è stato quindi rintracciato e arrestato, mentre la borsa è stata restituita al legittimo proprietario.

Furto a Igli Tare sul treno: decisivo l'intervento della Polizia

A raccontare l'accaduto è stata la stessa Polizia attraverso un comunicato ufficiale:

"Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera. Però, per fortuna, il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio. I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l'autore del furto nel giro di pochi minuti."

Borsa restituita a Tare e ladro arrestato

Il comunicato prosegue spiegando l'esito dell'operazione:

"L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario.

Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro."

La vicenda, iniziata con un episodio spiacevole durante il viaggio verso Roma, si è quindi conclusa positivamente grazie al rapido intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno recuperato la refurtiva e arrestato il responsabile.