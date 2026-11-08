Mandas nel post: "Avremmo potuto fare di più ma sono orgoglioso della nostra squadra"

Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Napoli-Lazio.

Gara difficile però sono molto orgoglioso della nostra squadra perché giochiamo il nostro calcio. Peccato perché avremmo potuto fare di più ma l’importante è stato non perdere la gara e tornare a casa con un punto.