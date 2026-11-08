Isaksen nel post: "Abbiamo fame e un punto non è abbastanza. Com'è essere capitano?..."

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Napoli-Lazio.

Sono contento della prestazione, però sono deluso. Volevamo vincere, però dobbiamo sapere che abbiamo giocato contro una squadra forte che ha bisogno di punti. Era complicata, ma io sono deluso. Ambizione altissima? Vuol dire che abbiamo fame, e un punto non è abbastanza. Penso che tra qualche giorno saremo conti di questo risultato. Capitano? Sono emozioni grandi, bellissima giocare in questa squadra. Esserne capitano è bellissimo