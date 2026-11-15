Tare: Muriqi scelse la Lazio, rifiutando il PSG e uno stipendio più che doppio

Vedat Muriqi rifiutò il PSG per trasferirsi alla Lazio e rinunciò anche a una proposta superiore a più del doppio dello stipendio. A raccontarlo è Igli Tare, ex direttore sportivo biancoceleste, intervenuto a Sky Calcio Unplugged. Le sue parole, riprese da Chiamarsi Bomber, riguardano sia la scelta dell’attaccante kosovaro sia la sua esperienza a Roma.

Il giudizio di Tare su Muriqi alla Lazio

Tare riconosce che il centravanti non riuscì a esprimere pienamente il proprio potenziale in biancoceleste. Al tempo stesso ne difende le qualità: «Parliamo di un centravanti fenomenale per il modo di interpretare il gioco e alla Lazio, per vari motivi, non ha dato quello che poteva dare».

Il giudizio dell’ex dirigente distingue dunque il valore attribuito al calciatore dal rendimento avuto alla Lazio. La sua esperienza nella Capitale non rispettò del tutto le aspettative iniziali, soprattutto sul piano realizzativo, pur senza cambiare la valutazione di Tare sulle sue capacità.

L’aereo per Parigi e il rifiuto al PSG

Nel racconto di Tare, al momento del trasferimento alla Lazio Muriqi aveva anche la possibilità di raggiungere Parigi. L’ex direttore sportivo descrive così il passaggio decisivo della trattativa: «Aveva un aereo privato con destinazione Parigi al PSG. Ma lui ha rifiutato per venire alla Lazio.»

La scelta del centravanti, secondo la ricostruzione di Tare, fu quindi quella di vestire la maglia biancoceleste anziché partire per il PSG. È il retroscena con cui l’ex dirigente torna su un’operazione fortemente voluta dal giocatore.

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