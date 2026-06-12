Lazio, Lotito pensa ai ritorni: Peruzzi e De Martino tra le ipotesi

Potrebbe aprirsi una nuova fase in casa S.S. Lazio, con il presidente Claudio Lotito intenzionato a riportare nel club alcune figure che hanno segnato la storia biancoceleste degli ultimi anni.

Tra i nomi presi in considerazione, come riportato da Il Tempo, ci sono quelli di Angelo Peruzzi e Stefano De Martino. Il primo ha ricoperto il ruolo di club manager dal 2016 al 2021, mentre il secondo è stato responsabile della comunicazione della società dal 2008 al 2021.

L'addio di Peruzzi, avvenuto nell'estate del 2021, non si consumò in un clima sereno. Con l'avvio dell'esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, l'ex portiere presentò le proprie dimissioni lamentando una limitata autonomia operativa. Secondo quanto riportato da Laziostyle e rilanciato da altre fonti vicine all'ambiente laziale, Peruzzi non avrebbe escluso un ritorno, ma avrebbe chiesto precise garanzie sul ruolo e sulle responsabilità.

Situazione differente per Stefano De Martino. L'ex dirigente della comunicazione avrebbe manifestato una disponibilità di massima a tornare a Formello, pur senza aver ancora preso una decisione definitiva. Al momento starebbe infatti valutando attentamente la proposta prima di sciogliere ogni riserva.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se la Lazio riuscirà davvero a riportare a casa due protagonisti di un recente passato biancoceleste.