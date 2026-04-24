Ranieri-Roma rapporto terminato: il comunicato ufficiale

Le voci si rincorrevano da ieri, ma ora è arrivata l'ufficialità nero su bianco: il rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma è terminato.

Ranieri e la Roma si salutano

Dopo essere subentrato in corsa a Juric nella passata stagione, in estate Claudio Ranieri era diventato Senior Advisor dei Friedkin entrando dunque nello scacchiere societario giallorosso contribuendo nelle scelte più decisive lato campo. Dopo un inizio quasi idilliaco, i rapporti con Gasperini si sono incrinati fino al botta e risposta pubblico di qualche settimana fa che ha portato ad un punto di non ritorno. Dopo le notizie di ieri, attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha reso noto l'interruzione del rapporto con Claudio Ranieri.

Depositphotos

Il comunicato della Roma