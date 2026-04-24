Ranieri-Roma rapporto terminato: il comunicato ufficiale
Attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha reso noto l'interruzione del rapporto con Claudio Ranieri
Le voci si rincorrevano da ieri, ma ora è arrivata l'ufficialità nero su bianco: il rapporto tra Claudio Ranieri e la Roma è terminato.
Ranieri e la Roma si salutano
Dopo essere subentrato in corsa a Juric nella passata stagione, in estate Claudio Ranieri era diventato Senior Advisor dei Friedkin entrando dunque nello scacchiere societario giallorosso contribuendo nelle scelte più decisive lato campo. Dopo un inizio quasi idilliaco, i rapporti con Gasperini si sono incrinati fino al botta e risposta pubblico di qualche settimana fa che ha portato ad un punto di non ritorno. Dopo le notizie di ieri, attraverso un comunicato ufficiale la Roma ha reso noto l'interruzione del rapporto con Claudio Ranieri.
Il comunicato della Roma
L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato.
Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma.
Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi.
Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita.
L’AS Roma verrà sempre al primo posto.
Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia.