Walter Zenga elogia la Lazio di Gennaro Gattuso dopo la vittoria sul Torino. Intervenuto in diretta su Sky Sport, l’ex portiere e oggi opinionista descrive i biancocelesti come una squadra divertente, che a suo giudizio probabilmente merita le posizioni di vertice del campionato.

Il giudizio di Zenga sulla Lazio

Parlando della rosa allenata da Gattuso, Zenga afferma: «Oggi sono entrati a partita incorso Gudmundsson, Rovella, Pinamonti, Lazzari e Cancellieri. È una rosa guidata da Gattuso che veramente è encomiabile, è bellissima da vedere e da tifare». In un altro giudizio sulla Lazio, Fabio Capello osserva: «La Lazio soffre e crea. Poi c’è Mandas che fa il libero».

I cinque ingressi citati da Zenga

Nel suo intervento, l’ex portiere richiama anche gli ingressi a partita in corso di Gudmundsson, Rovella, Pinamonti, Lazzari e Cancellieri. È questo il gruppo di giocatori che Zenga menziona prima di definire la rosa «bellissima da vedere e da tifare».

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