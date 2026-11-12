Frattesi, Mancini: «uno dei migliori per rendimento» alla Lazio

Roberto Mancini elogia Davide Frattesi alla vigilia di Italia-Francia, sfida di Nations League in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il commissario tecnico azzurro indica il centrocampista della Lazio tra i giocatori dal rendimento migliore in questo momento. Ai microfoni della Rai parla anche della partita e delle esclusioni di Liberali e Cisse.

Frattesi, la continuità alla Lazio secondo Mancini

Nel presentare la sfida, Mancini si sofferma sul periodo del centrocampista biancoceleste. Frattesi sta trovando spazio con continuità nella Lazio allenata da Gennaro Gattuso e ha assunto un ruolo importante negli equilibri della squadra. Il ct collega proprio alla regolarità d’impiego i progressi dell’ex giocatore dell’Inter.

«Frattesi sta giocando con continuità alla Lazio, quindi ha trovato probabilmente la sua identità. Sta bene, gioca, è tranquillo. In questo momento sicuramente è uno dei migliori per rendimento». Le parole di Mancini accompagnano l’avvicinamento del centrocampista all’impegno con la Nazionale, dopo le prestazioni offerte in maglia biancoceleste.

Italia-Francia, la prestazione attesa a San Siro

A poche ore dall’incontro con la Francia, Mancini richiama l’attenzione sulla prova che chiede agli Azzurri. Il ct vuole che la squadra giochi bene e ottenga un buon risultato, anche per non deludere i tifosi. Sottolinea inoltre la risposta del pubblico quando la Nazionale scende in campo a San Siro.

«Dovremo fare una bella partita perché altrimenti i tifosi ci rimarranno male. Dovremo cercare di giocare bene e fare un buon risultato. E comunque San Siro fa sempre il pieno quando arriva la Nazionale». È questa l’aspettativa espressa dal selezionatore per la sfida con i francesi, nella quale Frattesi punta a confermare in azzurro quanto mostrato con la Lazio.

Mancini chiarisce anche la scelta di lasciare fuori Liberali e Cisse dall’elenco dei calciatori disponibili per la partita. I due giovani sono tra gli ultimi arrivati nel gruppo e il commissario tecnico richiama sia l’impegno previsto tra tre giorni sia il numero dei giocatori presenti.

«È una scelta perché comunque sono gli ultimi arrivati e abbiamo una partita tra tre giorni. Quindi oggi è stata questa la scelta. Siamo in 28 e purtroppo qualcuno deve andare in tribuna». L’esclusione dei due calciatori rientra così, nelle parole di Mancini, nella gestione del gruppo in vista degli impegni ravvicinati.