Gila, le telefonate estive e la Lazio: perché ha scelto il Milan

Mario Gila ha confermato di essere stato cercato anche dall’Inter, ma ha spiegato perché ha scelto il Milan. Il difensore spagnolo ne ha parlato al Festival dello Sport di Trento, ripercorrendo le telefonate ricevute in estate.

La vicenda riguarda da vicino anche la Lazio: quando Gila era in scadenza di contratto con il club biancoceleste, i nerazzurri si erano informati con Claudio Lotito.

Gila e l’interesse dell’Inter: le sue parole

«Sì, mi voleva anche l’Inter. Ma aiutare il Milan a tornare grande sarebbe una soddisfazione molto più bella rispetto che arrivare in qualsiasi squadra che sta già vincendo adesso», ha dichiarato Gila. La sua scelta, dunque, è legata alla possibilità di contribuire al rilancio dei rossoneri.

Le richieste quando era alla Lazio

Qualche mese fa il difensore, cresciuto nel Real Madrid e nel pieno della carriera, era un profilo seguito da più club. Oltre al Milan, tra le squadre interessate figuravano Napoli e Inter. L’interesse nerazzurro era già noto, ma Gila lo ha ora confermato.

Nella pagina successiva: Perché Gila ha scelto il Milan