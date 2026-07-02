Protesta tifosi, Bisignani: "Una grandissima emozione. C'è da chiedere a uno psichiatra…"

L'intervento di Luigi Bisignani nel corso della maxi manifestazione organizzata dalla tifoseria laziale

Beniamino Civitelli /

Nel corso della protesta dei tifosi laziali è intervenuto sul palco anche Luigi Bisignani, promotore della rubrica “Agorà Lazio” sulle pagine de Il Tempo e che quotidianamente condivide le proprie riflessioni sul momento in casa biancoceleste, allargando la protesta anche alla carta stampata. 

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L'intervento di Luigi Bisignani

Che effetto fa essere qui? Una grandissima emozione. La stessa emozione che avevo a 10 anni e facevo il raccattapalle qui al Flaminio, o la stessa emozione del 2000, quando aspettavamo il risultato di Perugia e noi vincevamo contro la Reggina. E il destino oggi ci porta a parlare della Reggina. Quando avevamo accanto a noi un presidente che oggi voglio ricordare, Sergio Cragnotti. Dobbiamo fare un applauso a un uomo che ci ha fatto sognare e oggi ci guarda dal cielo, Eriksson. Il Tempo ha dato voce a tutti noi, voglio ringraziare il direttore Capezzone. 

La politica può restare neutrale di fronte a questa situazione? 

La risposta l'ha data il presidente Rocca. La politica non deve rimanere a guardare. Questo popolo con grande signorilità, che ci contraddistingue, ha portato avanti la protesta e sono stati presi a modello anche dai tifosi del Torino. 

La Lazio come società è appetibile? 

Ci potrebbe essere un interesse? La risposta è semplicissima. Il Frosinone è stato acquistato da un fondo americano. La Lazio è appetibile perchè ha un grande pubblico. C'è da chiedere a uno psichiatra perchè si voglia fare il presidente di una squadra di calcio e avere questo pubblico meraviglioso che non lo ama. Oggi è stata presentata la nuova maglia che comunque sia è la maglia della Lazio che dobbiamo applaudire fin da Bologna

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