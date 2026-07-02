Protesta tifosi, Tommaso Paradiso: "Un applauso alla sparuta minoranza..."

Tra gli ospiti speciali chiamati a partecipare alla maxi manifestazione organizzata dalla tifoseria biancoceleste, ha presenziato anche Tommaso Paradiso, noto tifoso biancoceleste che non ha mai nascosto il suo disappunto nei confronti dell'attuale proprietà gestita da Claudio Lotito. Il cantante è intervenuto sul palco allestito per l'occasione e ha espresso la propria posizione sul presente della Lazio.

Un applauso alla sparuta minoranza. In letteratura il romantico è quello che non si accontenta di vivere alla realtà che lo circonda, ma punta a qualcosa di più alto. Eccoci qui, siamo noi. L’evento di oggi non è una cosa che riguarda un gruppo di persone, i tifosi di un settore, questo è il popolo laziale. Sono le famiglie della Lazio. Ho visto bambini, nonne, padri, madre, non c’è distinzione. È un popolo contro uno. L’importante è esserci, il resto non conta. Io non ho vissuto la Lazio in B, ma mi dicono tutti della nostra unione, nulla poteva fermarci. Ora c’è una persona che ha detto che dobbiamo smettere di sognare, che dobbiamo fare ciò che dice lui. Questa è la dimostrazione che noi non siamo disposti a farlo.