Lazio, non solo Home e Third: ecco tutti i kit Mizuno 2026/27 tra allenamento, tute e portieri

La Lazio ha alzato definitivamente il sipario sulla nuova collezione Mizuno per la stagione 2026/27. Dopo aver presentato ufficialmente la nuova maglia Home e la nuova Third, il club biancoceleste ha mostrato anche tutti i capi che accompagneranno la squadra durante l'intera annata sportiva.

Oltre alle due divise da gara, tifosi e appassionati possono ora scoprire l'intera linea d'abbigliamento realizzata dal marchio giapponese: dai completi d'allenamento alle maglie pre-partita, passando per le tute di rappresentanza, il materiale tecnico e la nuova maglia del portiere. Una collezione pensata per coniugare tradizione, identità e innovazione, mantenendo lo stile che caratterizza la partnership tra Lazio e Mizuno.

Tutti i kit Mizuno della Lazio 2026/27

Nella galleria fotografica è possibile osservare nel dettaglio tutti gli articoli della nuova collezione:

Home Kit 2026/27

Third Kit 2026/27

Maglia del portiere

Completini d'allenamento

Maglie pre-partita

Tute da rappresentanza

Abbigliamento tecnico indossato dalla squadra durante la stagione.



Ogni capo mantiene la filosofia stilistica della collezione 2026/27, con particolare attenzione ai dettagli e ai richiami alla storia biancoceleste, elementi che caratterizzano il lavoro svolto da Mizuno per il club capitolino.

Adesso non resta che attendere di vedere tutti questi kit indossati dalla squadra di Gennaro Gattuso durante il ritiro estivo e nelle prime uscite ufficiali della nuova stagione.



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