Provedel all'Inter è fatta, fissate le visite mediche

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inter e Lazio hanno trovato l'accordo per Ivan Provedel sulla base di 3 milioni di euro

Beniamino Civitelli /
foto Roberto Proietto

Continua a muoversi il mercato in uscita, solo quello, della Lazio con una situazione che sembrava essersi arenata, ma che si sarebbe sbloccata nelle ultime ore.

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Provedel-Inter è fatta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inter e Lazio hanno trovato l'accordo per Ivan Provedel sulla base di 3 milioni di euro. La prossima settimana il portiere classe '94 sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro.

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