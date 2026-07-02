Provedel all'Inter è fatta, fissate le visite mediche
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inter e Lazio hanno trovato l'accordo per Ivan Provedel sulla base di 3 milioni di euro
Continua a muoversi il mercato in uscita, solo quello, della Lazio con una situazione che sembrava essersi arenata, ma che si sarebbe sbloccata nelle ultime ore.
Provedel-Inter è fatta
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Inter e Lazio hanno trovato l'accordo per Ivan Provedel sulla base di 3 milioni di euro. La prossima settimana il portiere classe '94 sosterrà le visite mediche con il club nerazzurro.