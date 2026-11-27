Lazio, 26 convocati per il Torino: Zaccagni rientra dopo il problema alla coscia
Taylor è infortunato e salterà la partita della tredicesima giornata di Serie A, prevista sabato alle 18:00.
Gattuso - Fraioli
Gennaro Gattuso ha reso noti i 26 convocati della Lazio per la partita contro il Torino, valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle 18:00. Kenneth Taylor salterà la gara per infortunio; Mattia Zaccagni torna invece nella lista dopo il problema alla coscia.
Zaccagni torna, Taylor salta il Torino
Il rientro di Zaccagni e l’assenza di Taylor sono le indicazioni che accompagnano le scelte di Gattuso per la sfida di sabato.
Difensori e centrocampisti convocati
Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Bordon R, Bordon F.
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Przyborek, Cataldi, Farcomeni.