Nations League | Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: la scelta su Frattesi

Ginevra Sforza /
Photo by Christof Koepsel/Getty Images via Onefootball
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Inizia ufficialmente questa sera la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Dopo la pesantissima eliminazione per le qualificazioni al Mondiale 2026, l'Italia torna in campo oggi alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma per la prima giornata di Nations League, dove ad attenderla ci sarà il Belgio di Van Bommel.

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Le formazioni ufficiali 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean Allenatore: Roberto Mancini.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Godts. Allenatore: Van Bommel.

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