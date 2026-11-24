La Lazio di Gattuso ha raccolto nelle prime dodici giornate più punti di quella del 2000, considerata tra le più forti della storia biancoceleste per l’organico al completo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Da quando la vittoria vale tre punti, soltanto la Juventus, prima con Capello e poi con Allegri, ha fatto meglio. È da questi numeri che Il Messaggero parte per accostare le due squadre, pur tenendo distinte le rispettive epoche.

I punti di Gattuso e il clima nello spogliatoio

Rino, Frattesi e gli altri biancocelesti continuano a guardare al traguardo dei 40 punti, indicato come quota della salvezza matematica. Dopo la vittoria sul Lecce, il tecnico calabrese aveva spiegato: «E dopo parleremo di altro, con maggiore tranquillità».

Il confronto con la squadra del secondo scudetto riguarda anche lo spogliatoio. Gattuso vi ha portato un clima che richiama, con le dovute proporzioni, quello creato da Eriksson ventisei anni fa. Nella Lazio di allora, però, l’armonia non era quella di oggi: convivevano il gruppo degli ex Samp, guidato da Roberto Mancini, e quello degli argentini, senza un capo designato ma rappresentato dalle personalità di Veron e Simeone.

Da Belahyane ad Almeyda, fino a Frattesi e Nedved

Il paragone suggerito dalla partita contro il Lecce è quello tra Belahyane e Almeyda. Il marocchino intercetta palloni e li sottrae agli avversari commettendo raramente fallo, come faceva l’argentino. Almeyda era chiamato Capitan Uncino per il modo in cui usava il piede destro per portare via il pallone; Belahyane si affida invece alla rapidità della corsa e all’appoggio del corpo sul rivale per interrompere l’azione.

Tra i portieri, Mandas richiama Luca Marchegiani: entrambi efficaci tra i pali, dotati di personalità sulle palle alte e meno talentuosi nel gioco con i piedi. A Marchegiani costò il posto in Nazionale un errore che Sacchi non gli perdonò.

A centrocampo, Frattesi ricorda Nedved quando arriva nei pressi dell’area pronto a colpire. Il ceco era un attaccante aggiunto per Zoff ed Eriksson; Davide è l’incursore della squadra di Gattuso. Alcuni movimenti di Taylor richiamano Stankovic, più potente soprattutto nel tiro dalla distanza. L’olandese viene accostato anche a Simeone per la capacità di contribuire con gol e assist senza dare nell’occhio.

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