Il tacco di Kenneth Taylor è stato decisivo per il secondo gol di Noslin contro il Lecce. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nella stessa gara, l’olandese ha stabilito il record di 23 palloni giocati in avanti e riusciti. Gattuso ha accostato la giocata a quelle dei campioni rossoneri con cui ha condiviso il campo.

Il tacco per Noslin e il paragone con Rui Costa

Parlando del gesto di Taylor, Gattuso ha detto: «Mi ha ricordato Rui Costa.» Poi ha aggiunto: «Anche Taylor vede cose che gli altri non vedono». Il colpo di tacco dell’olandese ha contribuito alla seconda rete di Noslin contro il Lecce.

Taylor è più continuo e completo di Luis Alberto. A Roma il centrocampista è cresciuto e, contro Cagliari, Napoli e Lecce, ha offerto tre prove caratterizzate da recuperi, accelerazioni, ripartenze e giocate di qualità. Il quotidiano lo descrive come il giocatore che cuce la manovra della squadra di Gattuso.

Due gol, due assist e il rigore procurato a Venezia

Il suo percorso comprende il gol decisivo segnato a Parma, seguito da una rete e un assist contro il Sassuolo. Il bilancio è di due gol, due assist e un rigore decisivo procurato a Venezia: cinque reti a cui ha contribuito in 12 partite. Nella scorsa stagione aveva raggiunto lo stesso bottino in 17 gare, dopo essere arrivato a gennaio.

Alle giocate decisive si sono aggiunte prestazioni senza pause. Il quotidiano presenta Taylor come un leader della Lazio. Gattuso, che durante il ritiro lo aveva rimproverato duramente nel corso di un allenamento, ora lo protegge e ne esalta il rendimento.

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