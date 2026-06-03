Romagnoli-Al-Sadd, Fabrizio Romano: "Non è ancora raggiunto un accordo con la Lazio"

Arrivano conferme sulle indiscrezioni degli ultimi giorni: Alessio Romagnoli non proseguirà la sua avventura alla Lazio e presto firmerà con l'Al-Sadd, club che era sulle sue tracce già da gennaio.

A distanza di circa sei mesi, l'addio del difensore biancoceleste sembra destinato a concretizzarsi davvero. Già a gennaio Romagnoli era stato a un passo dall'addio, tanto da salutare i propri tifosi al termine della sfida in trasferta di Lecce, ma l'operazione non andò in porto. Ora lo scenario appare diverso e la possibilità che Romagnoli si separi definitivamente dalla Lazio si fa sempre più concreta.

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Fabrizio Romano su X

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L'indiscrezione di Di Marzio

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Il post di Pedullà

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Baiocchini su X

Secondo quanto raccolto dal giornalista Manuele Baiocchini, il difensore biancoceleste sta ultimando gli ultimi dettagli prima di approdare definitamente in Qatar, alla corte di Roberto Mancini. Il costo dell'operazione si aggirerebbe attorno ai 3 milioni.