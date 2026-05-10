Parma-Roma 2-3, finale pazzo al Tardini: Malen tiene vivo il sogno Champions

Sfida al Tardini fondamentale per la Roma che punta a tornare davanti al Como, attualmente al quinto posto in classifica. I giallorossi vogliono accorciare le distanze e continuare a inseguire il quarto posto occupato dal Milan, impiegato questa sera contro l'Atalanta.

Il Parma, dal canto suo, invece ha ormai poco da chiedere al campionato: la salvezza è stata conquistata già da due settimane e le emiliane arrivano a questo finale di stagione con obiettivi ridotti.

Gol di Malen e palo di Soulé: la Roma chiude il primo tempo avanti 0-1

Prima frazione di gioco in cui la Roma è partita da subito in modo aggressivo e trova subito il vantaggio al 9', la rete però viene annullata per fuorigioco: Malen supera Suzuki in uscita, ma l'olandese era in posizione irregolare. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi, ma al 22' arriva il gol dell'effettivo vantaggio giallorosso, ancora firmato da Malen. Questa volta è tutto regolare: su assist di Dybala, l'olandese non sbaglia e batte ancora il portiere ducale per lo 0-1. La Roma sfiora poco dopo il raddoppio con Soulé, che di testa colpisce il palo sugli sviluppi di un'altra giocata di Dybala. Il Parma cerca di rispondere con Strefezza: prima l'attaccante ducale tenta un contropiede personale senza però inquadrare la porta, poi approfitta di un retropassaggio impreciso di Ndicka, ma Svilar salva i suoi in scivolata. La Roma chiude il primo tempo in vantaggio, mentre il Parma, poco incisivo, dovrà cercare nuovo soluzioni sul fronte offensivo per impensierire la squadra di Gasperini.

Secondo tempo

La ripresa si riapre con la rete del pareggio del Parma: al 47' Strefezza, dopo i vari tentativi nel primo tempo, trova finalmente lo specchio della porta e batte Svilar con un preciso rasoterra su assist di Nicolussi Caviglia. Dieci minuti più tardi i ducali sembrano completare la rimonta, ma arriva il secondo gol annullato del match: questa volta per fuorigioco attivo di Troilo. Nella seconda frazione il Parma prende sempre più fiducia e aumenta la pressione offensiva, rendendosi pericoloso con la coppia d'attacco e con le ripartenze di Valeri. Dopo il gol annullato, i ducali riescono però a completare la rimonta all'87' con Mandela Keita.

Ma nel finale succede di tutto: prima la rete del pareggio dei giallorossi con Rensch in pieno recupero, nonostante il tocco di mano in area di Mancini, poi il calcio di rigore assegnato alla Roma e il conseguente cartellino rosso rimediato da Britschgi per un contrasto con Rensch. Chiffi fischia una punizione ai padroni di casa, ma viene richiamato dal Var. Cambia la decisione di campo: calcio di rigore per la Roma. Malen al 100' non sbaglia dagli undici metri e porta la Roma sul 2-3 definitivo, tenendo vivo il sogno Champions.