Al termine di Grecia-Serbia, terminata 1-0 ma con l'eliminazione del club greco dalla Nations League, Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti.

Le parole di Mandas

È una sensazione agrodolce: abbiamo ottenuto la vittoria, ma non siamo riusciti a chiudere il girone tra le prime due. Nonostante questo, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Sono felice di essere partito titolare e sarò pronto ogni volta che il ct avrà bisogno di me. La permanenza nella Lega A di Nations League? Ci siamo guadagnati questo livello affrontando grandi squadre, ce lo meritiamo e ora sta a noi continuare così.

Questa è stata la mia prima partita, le altre le ho guardate dalla panchina. Ma conosco questo gruppo e le loro qualità, per questo non sono sorpreso dal numero dei punti che abbiamo fatto. Siamo riusciti a superare i nostri stessi limiti, perché giocare contro avversari di questo calibro non è affatto semplice. E poi il popolo greco ha dimostrato di essere sempre al nostro fianco: sono la nostra forza e speriamo di renderli felici.