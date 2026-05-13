Caos Sport a Roma: richiesto uno slittamento dell'orario della Finale ATP 1000. La situazione

Roma si prepara a un fine settimana da brividi, ma non senza qualche mal di testa per gli organizzatori. La coincidenza tra il Derby della Capitale e la finale degli Internazionali BNL d’Italia ha messo a dura prova la viabilità e la sicurezza del Foro Italico. Con migliaia di tifosi e appassionati di tennis pronti a invadere la zona di Lungotevere, la gestione degli orari è diventata un vero e proprio "match" burocratico tra Lega Serie A, FITP e Prefettura.

Derby-Finale Tennis: la richiesta del cambio d'orario

​Inizialmente, per evitare il "faccia a faccia" pomeridiano con il tennis, la Lega aveva fissato il fischio d'inizio di Roma-Lazio per domenica alle 12:30. Una scelta che aveva fatto storcere il naso a molti, in primis ai tecnici per il caldo e l'orario insolito per una sfida così sentita. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, sembrerebbe che la Lega Serie A e la Prefettura di Roma stiano lavorando per anticipare il derby alle ore 12:00. Inoltre, é stato richiesto alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare l'inizio della finale ATP 1000 alle ore 17:30, invece che alle 15:00.