Lazio, tifosi di nuovo a Torino dopo due anni: SOLD OUT
I sostenitori biancocelesti tornano in trasferta a Torino dopo due anni e il settore ospiti è già sold out. Negli ultimi anni il tifo organizzato aveva rinunciato alle trasferte torinesi.
Il ritorno dei tifosi della Lazio a Torino
La trasferta segna il ritorno dei sostenitori biancocelesti nella città piemontese dopo due anni di assenza. Il dato sul settore ospiti accompagna dunque una presenza che, nelle ultime stagioni, era venuta meno.
Perché il tifo organizzato aveva rinunciato alle trasferte
Negli ultimi anni il tifo organizzato aveva rinunciato alle trasferte torinesi. Alla base della scelta c’erano le difficoltà lamentate in relazione alle modalità di gestione dell’ordine pubblico.
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