Federsupporter sul Flaminio: "poche novità. Nessun focus sul piano economico finanziario…"

È iniziata oggi la conferenza dei servizi preliminari del progetto Lazio sullo stadio Flaminio. Alla conferenza ha partecipato anche Federsupporter, che in merito ha rilasciato un comunicato.

POCHE NOVITÀ; NESSUN FOCUS SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Federsupporter ha partecipato in data odierna, 28 maggio 2026, da remoto, alla Conferenza di Servizi sullo Stadio Flaminio; un appuntamento atteso per fare il punto sulla ristrutturazione dell’impianto.

L’analisi degli esiti della conferenza rivela, tuttavia, una sostanziale assenza di novità significative rispetto a quanto già presentato e discusso in occasione della conferenza stampa SS Lazio Spa del 17 febbraio 2026.

Durante la sessione odierna, sono stati illustrati dai proponenti esclusivamente gli aspetti tecnici relativi alla mobilità, ai parcheggi e alla realizzazione dell’impianto architettonico e tecnologico, con particolare attenzione agli aspetti di energie rinnovabili, sempre più indipendenti dai combustibili fossili.

Nonostante l’importanza di tali tematiche, Federsupporter rileva che nulla di sostanzialmente nuovo è emerso rispetto a quanto già oggetto della presentazione precedente, tenutasi a Formello.

Le dichiarazioni del Direttore Generale di Roma Capitale, Dott. Albino Ruberti

L’unica nota di rilievo è stata offerta dalle dichiarazioni del Direttore Generale di Roma Capitale, Dott. Albino Ruberti, in merito al Piano Economico Finanziario (P.E.F.).

Il Dott. Ruberti ha, testualmente, precisato che la documentazione presentata per la tipologia del progetto contiene, anche, il Piano Economico Finanziario asseverato. Ha però sottolineato, con particolare enfasi, che tale P.E.F. non era, nella presente occasione, oggetto di discussione e non lo sarà in questa Conferenza di Servizi, in quanto la sua valutazione spetta esclusivamente a Roma Capitale.

Tale precisazione non può non suscitare perplessità. Al riguardo, Federsupporter si riserva di fornire puntuali considerazioni di carattere tecnico-giuridico, ribadendo, nel contempo, l’importanza di una valutazione trasparente e rigorosa del Piano Economico Finanziario che permetta la sostenibilità e la fattibilità complessiva del progetto Stadio Flaminio.

Il Presidente

Alfredo Parisi