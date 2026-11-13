Galliani, ricorso FIGC: alle 11.30 udienza sulla firma del Genoa per Malagò

Il Tribunale federale nazionale della FIGC terrà alle 11.30 l’udienza sul ricorso di Adriano Galliani, candidato alla presidenza federale, che contesta la validità della candidatura dell’attuale commissario Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il tribunale valuterà la richiesta di sospensiva. Al centro della controversia c’è la doppia firma del Genoa, compresa quella inizialmente concessa a Galliani e poi revocata.

Il ricorso contro la commissione sulle candidature

La contestazione di Galliani riguarda anche la commissione voluta da Malagò per verificare le candidature alla presidenza della Federcalcio. Il reclamo dell’ex amministratore delegato del Milan è firmato dall’avvocato Filippo Lattanzi. SportMediaset riferisce che l’udienza esaminerà la sospensiva.

La doppia firma del Genoa

Il Genoa aveva prima firmato per Galliani, che aveva inserito il documento nel fascicolo della propria candidatura. Il club ha poi scelto Malagò, inviando una Pec di revoca e diffida relativa alla firma precedente.

Se la firma del Genoa non fosse ritenuta valida per Malagò, il commissario non raggiungerebbe le undici firme dei club di Serie A necessarie per candidarsi.

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