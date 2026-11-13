Lazio, mercato e rinnovi: Cancellieri attende il parere di Gattuso

Cataldi, Lazzari e Pellegrini sono i tre giocatori con contratto in scadenza nel 2027 che la Lazio considera in uscita: potrebbero partire a gennaio oppure liberarsi a giugno. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Diversa la posizione del quarto, Cancellieri, per il quale resta possibile una trattativa. In attesa del verdetto della commissione di vigilanza sui conti, previsto a inizio dicembre, il prossimo mercato rischia un nuovo embargo nonostante il primo posto della squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani stanno dando priorità ai rinnovi, distinguendo le posizioni in scadenza nel 2027 da quelle del 2028.

Cataldi e Lazzari, le possibili partenze

Danilo Cataldi ha 32 anni ed è tornato alla Lazio dal prestito alla Fiorentina nell’estate in cui il mercato biancoceleste era bloccato. Palladino aveva lasciato il club viola, ma ne avrebbe chiesto la conferma; dopo la sua partenza è arrivato Pioli. Cataldi è rimasto e, per Sarri, la sua presenza è stata importante in una stagione segnata dall’operazione di Rovella per la pubalgia e dal mancato impiego di Belahyane.

Anche Cataldi si è operato a fine stagione ed è rientrato soltanto pochi giorni fa. Sulla sua posizione peserebbero soprattutto gli attriti passati con Lotito. Una possibile destinazione è il Bologna, oggi allenato da Palladino: il trasferimento potrebbe avvenire a gennaio o a giugno, con una scelta che spetta al centrocampista.

Lazzari compirà 33 anni il 29 novembre e veste la maglia della Lazio dal 2019. Nell’agosto 2025 era stato vicino alla partenza: lo voleva il Sassuolo, ma la società biancoceleste, con il mercato bloccato, aveva rifiutato per non ridurre le alternative sulla destra. In quel ruolo si è affermato Floriani, mentre Marusic è sotto contratto fino al 2028, con un’opzione per il 2029.

Pellegrini in uscita, Cancellieri attende Gattuso

Il terzo nome tra i possibili partenti è Luca Pellegrini. Tagliato a settembre, è poi rientrato su spinta di Gattuso: dopo gli addii di Patric e Romagnoli sarebbe rimasto l’unico fuori. Sulla sua situazione incidono l’arrivo di Pedraza e un ingaggio da 2,4 milioni. La quota fissa è di 1,9 milioni; i bonus che portano alla cifra superiore sono legati a presenze facilmente raggiungibili. Finora ne ha collezionata una in Coppa Italia.

Pellegrini valuterà le possibilità di mercato a gennaio. In alternativa, potrebbe liberarsi a giugno. Per Cancellieri lo scenario è differente: la società aveva trovato una soluzione per venderlo nelle ultime battute del mercato estivo, ma Gattuso ne ha fermato il trasferimento perché non voleva restare senza un’alternativa sulla destra.

Lo cercavano Parma e Fiorentina. Era stata definita un’operazione che avrebbe portato Gudmundsson alla Lazio e Cancellieri alla Fiorentina, con altri 5 milioni destinati a Lotito. La società ha poi comunque concluso l’arrivo di Gudmundsson in prestito. Tra i giocatori in scadenza nel 2027, Cancellieri è l’unico con cui potrebbe essere avviato un tentativo di rinnovo: sarà decisivo il parere di Gattuso.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Floriani fino al 2031 e le trattative per i contratti 2028