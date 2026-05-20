Conte tra Nazionale e Juve: per i bookie di nuovo ct a 1,70, in quota è viva anche la pista bianconera (3,00)

Aria di ritorno per Antonio Conte. Con l’addio al Napoli ormai definito, per il tecnico si riaprono le strade di Nazionale e Juventus. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Betflag e Planetwin365 sono queste le destinazioni più probabili: nel dettaglio, Conte è in primissima fila a quota 1,70 per tornare sulla panchina dell’Italia, con un acceso testa a testa con Roberto Mancini, altro cavallo di ritorno, in lavagna a 2,50.

Ma da monitorare c’è anche la pista che porta alla Juve: in questi giorni, tutte le energie dei bianconeri sono rivolte alla corsa Champions, che vede la squadra di Spalletti non più padrona del proprio destino dopo il tonfo interno contro la Fiorentina. Anche per questo, soprattutto in caso di mancata qualificazione, il nome di Conte è particolarmente forte e viene proposto a quota 3,00. A 4,00, infine, il possibile anno sabbatico del tecnico salentino.